Gosens fa gola anche alla Juve, possibile asta in vista? Marotta intanto si cautela

Robin Gosens ha impressionato il campionato italiano con una stagione straordinaria, in linea con quella di tutta l’Atalanta. La dea spesso ha sfornato giocatori che, nell’ambiente creato da Gasperini a Bergamo, sembravano pronti a una carriera sfolgorante, salvo poi perdersi. Tuttavia non sembra questo il caso dell’esterno mancino, che, per ora, sembra di una categoria superiore, pronto probabilmente al grande salto.

L’Inter, in attesa che il mercato apra ufficialmente, si è già rinforzata alla grande a sinistra, con l’arrivo di un giocatore di livello internazionale come Hakimi. Tuttavia il nome di Gosens e l’idea di rinforzare le fasce non era solo sui taccuini di Marotta: anche Paratici ha nel mirino il terzino tedesco, come riportato da calciomercato.com. Le premesse sembrerebbero le solite: Juventus in disturbo su una azione dell’Inter, come già accaduto con Lukaku e Kulusevski, sperando o di portare via il giocatore o di scatenare un’asta controproducente per le casse nerazzurre.

Tuttavia questa volta l’Inter sembrerebbe aver deciso di defilarsi anzitempo, senza invischiarsi in trattative estenuanti e rischiose. Come riportato dall’Inghilterra infatti, Marotta avrebbe ormai definito l’acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea, arrivo che naturalmente precluderebbe anche quello di Gosens. Che l’interesse per il giocatore atalantino fosse solo una sorta di esca per sviare i rivali e chiudere una trattativa lampo indisturbati come nel caso di Hakimi?

