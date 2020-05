Gotze-BVB, ora è davvero finita. Il ds Zorc: “A fine anno andrà via a parametro zero”

Il futuro di Mario Götze non sarà più al Borussia Dortmund. Le continue indiscrezioni circolate in questi mesi sono ora diventate una notizia, quando il direttore sportivo del club giallonero Marc Zorc lo ha confermato in via ufficiale. Prima della gara contro il Wolfsburg, infatti, il ds ha affermato quanto segue: “Il nostro rapporto con Mario finirà questa estate. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo dopo un sereno colloquio: Mario è un ragazzo eccezionale”.

Da oggi, sci si potrà concentrare sul futuro del trequartista. Liberandosi a parametro zero, Götze potrebbe rappresentare una grande occasione a buon mercato anche in Italia. A questo proposito, il giornalista tedesco Christian Falk, intervistato dai nostri microfoni, aveva confermato il fatto che anche l’Inter, oltre alla Roma, lo starebbe seguendo con grande interesse.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!