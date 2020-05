Haaland o Lautaro? Il Barcellona non ha dubbi ed ora sogna con l’Inter

“Perché Lautaro e non Haaland?”. Mundo Deportivo si interroga sui due profili individuati dal Barcellona per ridisegnare il proprio reparto avanzato, puntando il dito sull’argentino dell’Inter e sul centravanti norvegese, protagonista assoluto del calcio europeo con la maglia del Borussia Dortmund. Il duello che vede protagonisti i due bomber nasce dalla necessità dei blaugrana di regalare un erede a Luis Suarez, punta numero uno dei catalani ma destinata a fare i conti con un concorrente di lusso.

Il norvegese è finito nel mirino del Real Madrid ma il Barcellona, oggi, riflette sui 20 milioni spesi dal Borussia per assicurarsi l’attaccante a gennaio. Solo 2 milioni in più rispetto a Braithwaite, acquistato in piena emergenza dal Leganes per 18 milioni. Oggi Haaland, secondo Transfermarkt, ne vale addirittura 72 mentre sarebbero due le ipotesi relative alla misteriosa clausola del giovanissimo attaccante norvegese. La prima parla di un accordo da 150 milioni per lasciare il Dortmund, la seconda – più probabile che sia la versione esatta – da 70 milioni più le commissioni ricche di Raiola. Considerando questi numeri, il Barcellona in vista dell’estate non ha dubbi: secondo Mundo Deportivo, a parità di condizioni il preferito resta comunque Lautaro Martinez. È lui l’uomo giusto per i blaugrana, per giocare al fianco di Messi e per gli schemi dei catalani: priorità all’argentino, promesso sposo dei catalani.

