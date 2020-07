I tifosi sognano Messi dopo la notizia dello sbarco a Milano del padre, ma l’Inter smentisce

Lionel Messi all’Inter: è la notizia del giorno, una bomba clamorosa sganciata da Radio Rai. I tifosi sognano il trasferimento dell’argentino visto l’arrivo del padre a Milano, ma la società nerazzurra ha già smentito la notizia. “Non è in atto alcuna trattativa per portare il fenomeno del Barcellona all’Inter» trapela da Via Della Liberazione.

Non esiste quindi nessun contatto tra l’entourage del giocatore e la società nonostante negli ultimi mesi qualche voce più o meno insistente sia trapelata circa un addio di Messi dal Barcellona: lo stipendio della Pulce è di 50 milioni di euro ed è difficile avvicinarsi per l’Inter: questa ultima notizia riguardo al padre però ha ridato speranze ai tifosi per un colpo al limite dell’impossibile.

