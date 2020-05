Icardi al PSG, la strada è spianata: non serve un nuovo contratto, scatta anche la clausola anti-Italia!

Mauro Icardi è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Il club parigino è ormai uscito allo scoperto: vuole riscattare Maurito e tenerlo al centro dell’attacco anche per i prossimi anni. L’Inter, dal canto suo, non vede l’ora di incassare i soldi della cessione, così da piazzare un’importante plusvalenza e liberarsi in via definitiva dei problemi extra campo che hanno sempre portato lui e la moglie Wanda Nara.

A questo proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, il definitivo passaggio dell’argentino a Parigi sarebbe anche favorito dal punto di vista burocratico. Innanzitutto, la conferma dell’ex capitano dell’Inter non necessiterebbe di un nuovo contratto in essere. Quest’ultimo, infatti, è già stato firmato al tempo del passaggio in prestito, e prevede una scadenza nel 2024 con uno stipendio a salire fino a 10 milioni a stagione. Inoltre, il riscatto del PSG farebbe anche scattare la famosa clausola anti-ritorno in Italia, che porterebbe, in caso di ulteriore cessione di Icardi in Serie A, altri 15 milioni nelle casse dell’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!