Inter, ore calde per Icardi: il Psg cerca lo sconto ma la Juve non molla. E quell’indizio social…

Le prossime settimane saranno decisive per capire dove Mauro Icardi giocherà il prossimo anno. L’attaccante di proprietà dell’Inter, fresco vincitore della Ligue 1 con il Paris Saint Germain, è in attesa di conoscere il proprio futuro. Il ds Leonardo è al lavoro con l’Inter per cercare di modificare il precedente accordo pattuito la scorsa estate: il club francese infatti vorrebbe confermare l’ex capitano nerazzurro a Parigi ma non sarebbe ad oggi disposto a versare i 70 milioni di euro previsti dal riscatto, dopo l’emergenza coronavirus che è destinata ad avere un forte impatto sul bilancio economico del club.

Possibile uno sconto ma le sensazioni rimangono positive nell’ambiente nerazzurro. Risolvere la questione Icardi con il Psg permetterebbe a Marotta di avere a disposizione un importante tesoretto in vista della prossima finestra di calciomercato, ma soprattutto evitare che l’argentino torni a Milano. A quel punto si dovrà cercare una nuova sistemazione, con la Juventus che rimane una spettatrice interessata della vicenda.

Calciomercato Inter, Icardi torna in Italia: l’indizio social con vista San Siro

Mauro Icardi è di nuovo in città. L’attaccante argentino ha postato sui social una foto che lo ritrae sull’attico della propria casa con vista San Siro. “Buongiorno Milano” il messaggio che accompagna lo scatto, con tanto di scritta tricolore che rimarca il suo forte legame con l’Italia.

L’amore di Icardi per il capoluogo lombardo e per il nostro Paese non è un mistero. E questo potrebbe risultare decisivo anche in ottica calciomercato: l’ex capitano nerazzurro accetterebbe di buon grado un’eventuale permanenza a Parigi, così come un ritorno in Serie A. All’Inter? Impossibile ad oggi. La Juventus rimane una destinazione possibile e gradita dallo stesso Icardi, visto che Torino è anche molto vicina a Milano.

Ecco la foto:

