Icardi, nuovi dettagli sull’affare con il PSG: spunta il bonus Champions per l’Inter

Un nuovo dettaglio che rischia di far l’Inter ancor più ricca. Come rivelato infatti da SportMediaset, all’interno dei ricchi bonus per la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain c’è un particolare, legato alla sua avventura europea, che potrà arricchire ulteriormente la Beneamata in chiave mercato. Secondo l’emittente televisiva infatti, nel contratto del giocatore stipulato tra le parti ci sarebbe un maxipremio da destinare alle casse dell’Inter in caso di vittoria della Champions del suo PSG.

Un particolare che si unisce agli 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili inseriti nella trattativa per il giocatore ed ai 50 milioni invece complessivi di base per l’affare. Plusvalenza da record per la Beneamata, con il giocatore a bilancio per meno di 2 milioni ed ormai giunto al capolinea della sua avventura nerazzurra. Addio imminente per Mauro Icardi, in un affare che accontenta tutte le parti in causa.

