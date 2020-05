Icardi-PSG, sensazioni sempre più positive: Leonardo vuole il riscatto con sconto, Inter disponibile

L’Inter si prepara a ricevere soldi freschi nelle proprie casse. Oltre alla vicenda tra il Bayern Monaco ed Ivan Perisic, infatti, i nerazzurri attendono con ansia l’epilogo positivo di quella tra il PSG e Mauro Icardi. Il ds dei transalpini Leonardo ha fatto sapere che è intenzionato a riscattare l’argentino, e le sensazioni che circolano in questi giorni sono sempre più positive. Un crescendo di indizi che portano Marotta a sfregarsi le mani, pronto a incassare una plusvalenza da capogiro.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, infatti, Icardi è attualmente a bilancio per soli 1.8 milioni di euro, motivo per cui anche un piccolo sconto sui 70 pattuiti la scorsa estate non sarebbe un problema per l’Inter. Pur di liberarsi definitivamente di lui ed evitare di dovergli trovare una nuova destinazione – con tutte le difficoltà del caso -, Marotta è pronto ad accettare una plusvalenza leggermente minore ma comunque enorme. La deadline per il riscatto è fissata al 31 maggio e, a differenza del discorso Perisic, quello per Icardi non dovrebbe subire slittamenti. La stagione in Francia è già stata chiusa, il PSG è campione ed ora può concentrarsi unicamente sul calciomercato.

