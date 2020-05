Il Barça costruisce la ‘dorsale’ con gli interisti: “Skriniar e Lautaro da unire a De Jong”

La prima pagina odierna del Mundo Deportivo ricalca la tendenza delle ultime settimane in fatto di mercato. Per l’ennesima volta, infatti, continua il pressing verso Lautaro Martinez, descritto come prossimo acquisto del Barcellona. Al di là della trattativa con l’Inter, che a dispetto di quanto affermino in Spagna è tutto tranne che definita, quest’oggi il quotidiano catalano offre uno spunto in più in relazione al possibile arrivo del Toro in Spagna. In virtù della sua età, infatti, il Barcellona lo vuole acquistare anche per costruire una nuova dorsale di calciatori futuribili.

Lo stesso discorso varrebbe per Milan Skriniar: il Mundo afferma infatti che la dirigenza del Barcellona vuole puntare su una nuova ‘colonna portante’ di durata decennale basata su Ter Stegen in porta, Skriniar in difesa, De Jong a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. Il posto dello slovacco, peraltro, nell’idea dei blaugrana doveva essere di De Ligt, che però ha poi preferito il trasferimento alla Juventus.

