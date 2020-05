Il Bayern Monaco vince, Perisic sorride: 1-0 al Dortmund e fuga solitaria

Sorride ancora il Bayern Monaco di Ivan Perisic, protagonista in Bundesliga al terzo match post Coronavirus. Bottino pieno per i bavaresi dopo la ripresa: a cadere sotto i colpi di Lewandowski e compagni questa volta è il Borussia Dortmund, crollato per 1-0 già nel primo tempo. Decisivo, per gli ospiti, il gran gol di Joshua Kimmich che a pochi secondi dall’intervallo supera Burki e porta i suoi in vantaggio.

Un risultato congelato fino al triplice fischio e che ha permesso al Bayern Monaco di allungare ulteriormente in classifica. Un quarto d’ora o poco più di campo per l’esterno nerazzurro Ivan Perisic, in prestito al club bavarese dalla scorsa estate, entrato al 73′ al posto di Coman contro il Dortmund. Terzo spezzone di gara per il croato che attende, insieme alla Beneamata, di conoscere il suo destino, in bilico tra Milano e Monaco di Baviera.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!