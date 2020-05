Il Betis pressa su Vertonghen: testa a testa con l’Inter mentre Mou prova a trattenerlo

Il Betis accelera per Jan Vertonghen. Il club spagnolo, secondo Estadio Deportivo, starebbe tentando di scippare l’esperto difensore centrale all’Inter, che lo segue ormai da settimane. I nerazzurri lo hanno puntato come possibile sostituto di Diego Godin, che fin dall’inizio è parso non integrarsi al meglio con il 3-5-2 di Antonio Conte. Al suo posto, oltre al belga del Tottenham, l’Inter segue anche Marash Kumbulla, giovane talento dell’Hellas Verona.

Nel frattempo, però, José Mourinho starebbe pensando di provare a convincerlo a rinnovare con il Tottenham. Il tecnico portoghese non vorrebbe privarsi dell’esperienza del classe 1987. Per farlo, però, gli Spurs dovranno fare meglio rispetto alla proposta del Betis, che pare disposto ad offrire un contratto fino al 2022 con un ingaggio di oltre 3 milioni annui.

