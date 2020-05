Il DG del Lipsia avvisa l’Inter: “Werner non andrà via a prezzo di saldo”

Il nome di Timo Werner resta uno dei più chiacchierati in vista della prossima sessione di calciomercato. Sebbene lui continui a giocare e segnare nel Lipsia, non si placano le indiscrezioni che lo descrivono come probabile prossimo calciatore di Inter o Liverpool. Ai microfoni di SportBild, però, il DG del club Oliver Mintzlaff avverte le pretendenti.

“Werner non sarà sicuramente più economico. Non abbiamo intenzione di cedere un calciatore non in scadenza per un valore di mercato inferiore a quello tecnico – ha dichiarato il dirigente dei Roten Bullen -. In generale, dobbiamo sempre porci questa domanda: ho la possibilità di rafforzarmi sostituendo un calciatore che vendo ad una cifra inferiore al suo valore? Ad ogni modo, oggi mi occupo solo di fatti concreti, mentre queste ad ora sono solo voci”, ha concluso.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!