Il Flamengo ‘gioca al ribasso’, l’Inter lo avverte: prezzo fissato per Gabigol

Oggi scade ufficialmente il prestito di Gabigol al Flamengo e l’attaccante brasiliano dopo un 2019 da urlo culminato con la vittoria del Pallone d’Oro sudamericano tornerà ad essere un giocatore a disposizione dell’Inter. Ma non a lungo.

La società è stata chiara, ribadendo più e più volte che Gabriel Barbosa non rientra nel progetto tecnico nerazzurro e per questo si sta cercando la giusta soluzione per piazzarlo in un altro club. Offerte soddisfacenti, per il momento, non sono ancora arrivate. Anche perché l’Inter sa ora di avere in mano un gioiello totalmente rivalutato da una stagione spaziale e per questo non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Il Flamengo, in tal senso, è stato avvertito. Il club brasiliano vorrebbe riscattarlo ed in patria continuano a parlare di un accordo già raggiunto da tempo sulla base di 16 milioni di euro più il 20% della cifra derivante da un’eventuale futura rivendita. Tale accordo però non è mai stato formalizzato e così l’Inter, riferisce Sky, alla luce delle recenti prestazioni ha deciso di alzare la posta, fissando il prezzo per la cessione di Gabigol a quota 20-25 milioni di euro. Messaggio chiaro diretto al Flamengo e a tutti gli altri club interessati.

