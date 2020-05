Il flop di Sanchez? Forlan prova a spiegarlo: “Se non sei felice, si vede in campo”

Tra i migliori attaccanti sudamericani della storia, Diego Forlan ha condiviso diverse battaglie in campo internazionale con Alexis Sanchez oltre che le esperienze con Manchester United e Inter, in anni differenti chiaramente. Intervistato dalla cilena ‘ADN Radio’ quindi, l’uruguaiano passato in nerazzurro nella stagione 2011/2012 è stato interrogato sulle difficoltà che l’ex Niño Maravilla sta incontrando nell’ultimo periodo della sua carriera, soffermandosi in particolare sulla deludente avventura al Manchester United che lo ha portato a sbarcare in prestito a Milano la scorsa estate.

“Ci sono molte cose che influiscono, quando arrivi in un club come il Manchester United – esordisce quindi Forlan. – Se ci sono le condizioni giuste, non avrai problemi a trionfare. Il caso di Alexis è difficile da analizzare da fuori, È una domanda da fare a lui, con gli anni potrà capire e dire qual è stato esattamente il problema. Ci sono molte variabili. Uno deve sentirsi bene dov’è, se sta bene ed è felice lo si vedrà riflesso nel campo da gioco“. Cosa che allo United non accadeva. E all’Inter non è andata meglio, anche a causa di tanta sfortuna.

