Il futuro di Perisic secondo Rummenigge: “Rapporti cordiali con Marotta, parleremo a breve”

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha scelto di raccontare il suo punto di vista in merito all’iniziativa benefica della “European Solidarity Cup”, il torneo organizzato con Inter e Real Madrid per aiutare le strutture sanitarie post Coronavirus. Tra le sue parole però c’è spazio anche per le ultime di mercato che interessano i nerazzurri, soprattutto in chiave Ivan Perisic.

EUROPEAN SOLIDARITY CUP – “Ho avuto contatti con il mio amico Beppe Marotta e con Florentino Perez del Real Madrid, proponendo un gesto solidale verso i loro Paesi, in un momento molto difficile per tutti, ma soprattutto per Spagna e Italia, con scene che mi hanno più che spaventato. Quindi abbiamo deciso per un’iniziativa di solidarietà”.

IL FUTURO DI PERISIC – “Di Perisic non ne abbiamo parlato perché è appena tornato a disposizione dopo l’infortunio al piede. Con Marotta però ho un rapporto veramente molto cordiale, vediamo quando farà qualche partita ci parleremo, perché il giocatore vorrà sapere dove giocherà. Non è ancora deciso”.

