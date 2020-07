Il nuovo attacco prende forma: la ruota gira tra Sanchez e Giroud

Il mercato dell’Inter ruota intorno all’attacco: oltre al possibile addio di Lautaro Martinez destinazione Barcellona, Marotta dovrà gestire il riscatto di Alexis Sanchez e il sogno di Conte Olivier Giroud. Il cileno del dopo lockdown è sembrato essere l’uomo più forma a parte la partita contro il Bologna, mentre il francese nonostante il rinnovo con i Blues potrebbe lasciare la Premier.

Il reparto offensivo di questa stagione è stato troppo Lautaro-Lukaku dipendente e la mancanza di alternative ha pesato sul rendimento della squadra: Sanchez troppo spesso infortunato ed Esposito troppo acerbo non hanno infatti permesso il giusto riposo ai due attaccanti titolari. Già a gennaio Antonio Conte aveva espressamente chiesto uno tra Giroud e Dzeko, ma Marotta non è riuscito a portare nessuno dei due a Milano.

Una volta recuperato dai problemi fisici, l’attaccante cileno è stata la vera rivelazione della squadra tanto da meritarsi il riscatto dal Manchester United; la società di Via della Liberazione ha così bussato alla porta del club inglese per chiedere uno sconto sulla cifra che pare non volersi abbassare sotto i 20 milioni di sterline. Le prossime sfide saranno così decisive per Sanchez che dovrà continuare a confermare i buoni livelli raggiunti nelle ultime partite.

Oltre al cileno servirà una quarta punta affidabile, un vice Lukaku in grado di segnare e dare un apporto concreto alla squadra. Come riporta TuttoSport il nome più gettonato è quello di Olivier Giroud che, nonostante il rinnovo con il Chelsea, potrebbe lasciare l’Inghilterra vista la folta concorrenza in avanti.

Conte ha chiesto quattro attaccanti e Marotta sa che dovrà trovare un modo per accontentarlo: l’asse Milano-Inghilterra sarà bollente nelle prossime settimane.

