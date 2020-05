Il presidente del Racing Avellaneda allo scoperto: “Conferme sull’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez”

Il Barcellona è in pressing costante su Lautaro Martinez. L’ulteriore conferma, non che ce ne fosse particolare bisogno, arriva dall’Argentina dove a commentare le voci di calciomercato è Victor Blanco, presidente del Racing Club de Avellaneda che in virtù degli accordi presi con l’Inter al momento della cessione del Toro vanta una percentuale sulla futura rivendita del calciatore e dunque guarda con grande attenzione agli sviluppi.

“Ho parlato con l’agente del calciatore, so dell’interesse del Barcellona così come di altri club d’Europa – ha dunque raccontato Blanco ai microfoni di Tyc Sports -. Qualsiasi cosa Lautaro decida andrà bene al Racing perché vogliamo che il calciatore sia felice e giochi dove voglia giocare”.

