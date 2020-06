Il Real Madrid tra Haaland e Lautaro: i dati che hanno convinto Zidane

Due profili di assoluto spessore. Due profili dal futuro assicurato: Erling Haaland da una parte e Lautaro Martinez dall’altra. I centravanti stanno scrivendo e continueranno a riempire le pagine di storia del calcio non solo europeo ma anche mondiale. L’attaccante del Borussia Dortmund è tornato protagonista in Bundesliga già dalla ripresa, mentre il Toro dell’Inter attende il primo step per ruggire in massima serie post lockdown. Su entrambi il Real Madrid avrebbe scelto di concentrare il futuro del proprio attacco e, secondo quanto riportato dal portale Defensa Central, la scelta sarebbe ricaduta sul norvegese per diversi motivi.

Haaland rappresenta l’attaccante ideale per i Blancos e dalla Spagna spingono per vederlo al Bernabeu. Secondo il portale, il giocatore si unirà al Real Madrid tra il 2021 ed il 2022. A convincere i dirigenti madrileni sono stati anche i gol segnati dal calciatore, ben 41 in 35 partite in stagione, contro gli 11 in 25 gare di Lautaro. Confronto importante anche in chiave trofei, con l’ex Salisburgo già campione in due stagioni in Austria. Per il Toro, invece, soltanto un campionato sudamericano Under 20 nel 2016/2017. Numeri questi che hanno condizionato anche i dirigenti del Real Madrid, convinti nel voler centrare l’assalto all’attaccante norvegese. Haaland il bomber del futuro per i Blancos, con una marcia in più rispetto a Lautaro.

