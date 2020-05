Il River Plate libera Martinez Quarta: Inter al lavoro, ma servono 22 milioni

Ore caldissime in chiave mercato per il River Plate. Secondo quanto raccontato nel dettaglio da Nicolas Distasio, giornalista di TNT Sports, sarebbero addirittura quattro i giocatori in uscita da Los Millonarios in vista della prossima finestra dedicata ai trasferimenti. Si tratta di Gonzalo Montiel, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré e, in particolare per l’Inter, anche Martinez Quarta.

Il Chino, si legge su TNT Sports, è uno dei calciatori che vanta più pretendenti in chiave mercato nonostante i suoi 24 anni. Tra le concorrenti in corsa per il giocatore ci sarebbe infatti anche l’Inter, pronta ad investire i milioni in arrivo dalla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Per questo, secondo i media argentini, la Beneamata non avrebbe problemi ad assicurarsi il difensore che vanta una clausola da 22 milioni di euro. Non partirà per una cifra inferiore, assicurano dal River Plate: per assicurarsi il giocatore, l’Inter dovrà pareggiare le richieste de Los Millonarios che studiano il piano per il futuro di Martinez Quarta.

