In Spagna riecheggia una voce: Il Real Madrid è interessato a Skriniar

Si parla molto di mercato in queste ore in casa Inter, ma oltre alle trattative in entrata i nerazzurri dovranno anche cedere per finanziare altri colpi. Come riporta il sito spagnolo Don Balon Florentino Perez avrebbe individuato in Milan Skriniar il difensore del futuro.

Dopo la trattativa che ha portato proprio dal Real Madrid all’Inter Hakimi, i rapporti tra i due club sono ottimi e i Blancos stanno provando a bussare alla porta di Marotta per chiedere il difensore slovacco, 25enne già dotato di ottima esperienza e voglioso di alzare un trofeo.

Perez è disposto ad arrivare intorno a 80 milioni, cifra per la quale l’Inter farebbe fatica a dire di no nonostante Skriniar sia stato più volte dichiarato incedibile. In caso di accordo sarebbe il terzo difensore più costoso dopo Maguire e de Ligt, eguagliando la stessa cifra che il Liverpool spese per aggiudicarsi Van Dijk.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!