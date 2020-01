INDISCREZIONE PI – Frenata anche per Llorente: l’Inter chiude il mercato?

Il calciomercato dell’Inter ha subito un’importante accelerazione negli ultimi giorni, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno assicurato ad Antonio Conte le prestazioni del talento danese Christian Eriksen. Un colpo di spessore, che accresce la qualità della rosa nerazzurra grazie all’innesto di un centrocampista di caratura mondiale.

Prima dell’acquisto del danese l’attacco pareva una priorità nelle intenzioni della dirigenza, ma dopo la spesa per Eriksen Marotta non sembra intenzionato ad offrire cifre importanti nel reparto offensivo. Proprio per questo motivo appaiono in salita le quote di Olivier Giroud, che vedrebbero una spesa non indifferente per il cartellino. Il calciatore, inoltre, pretende un contratto di due anni e mezzo.

Nelle scorse ore si è sgonfiata anche la trattativa per Fernando Llorente, in ogni caso più gradita perché intavolata sulla base di prestito. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, negli ultimi giorni non ci sono stati ulteriori contatti fra le parti, con la pista per lo spagnolo che sta pian piano tramontando. L’Inter, infatti, non pare propensa ad ulteriori operazioni nel reparto offensivo.



