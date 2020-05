Indiscrezione PI – Vagiannidis dice di no al Panathinaikos: niente rinnovo, vuole giocare all’estero

Ore sempre più calde quelle che circondano Georgios Vagiannidis. Come vi avevamo annunciato solo pochi giorni fa in esclusiva, il giovane terzino del Panathinaikos sarebbe finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri avrebbero già scelto di offrire un contratto al giocatore classe 2001: sul tavolo una proposta triennale da 300 mila euro a stagione.

Secondo quanto raccolto pochissimi minuti fa dalla redazione di Passioneinter.com, Vagiannidis avrebbe anche scelto di rifiutare la proposta di rinnovo presentata dal Panathinaikos, al lavoro per cercare di trattenerlo in Grecia. Secco no da parte dell’esterno: vuole giocare all’estero, tentato in particolare dall’Inter. Sempre più incerto il futuro del diciannovenne, finito con decisione nel mirino di Marotta.

