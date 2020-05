Inter, 10 milioni di dubbi: Cavani pressa, Lautaro sogna il Barcellona

10 milioni da destinare ad un top class per l’attacco. L’Inter riflette in chiave mercato, tra l’opportunità rappresentata da Edinson Cavani ed il talento di Lautaro Martinez, sempre più vicino ai colori blaugrana. Due fronti su cui combattere per i nerazzurri, considerando ogni possibile sfumatura che possa regalare ad Antonio Conte una vera e propria svolta sul fronte offensivo.

Tra gli ultimi aggiornamenti di mercato, il quotidiano spagnolo Marca rilancia l’indiscrezione avanzata da Calciomercato.com solo poche ore fa. Edinson Cavani, secondo i rumors recenti, avrebbe chiesto all’Inter uno stipendio da 10 milioni annui, cifra per ora distante dai 7,5 posti sul piatto da parte della Beneamata. Il contratto triennale rischia di ingolosire l’uruguaiano, tentato dalla pista interista, ma in chiave economica c’è distanza tra le parti. Una situazione che spinge anche la stessa dirigenza nerazzurra ad una riflessione: utilizzare i 10 milioni stagionali per blindare Lautaro ed allontanare definitivamente il pressing del Barcellona. Il Toro però sembra ormai convinto della pista spagnola, per questo la Beneamata avrebbe deciso di muoversi sul fronte Cavani, provando a ridisegnare il proprio attacco con un affare “low cost”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!