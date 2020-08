Inter a caccia di centrocampisti: tra Kanté e Savic, rispunta di prepotenza Vidal?

Antonio Conte e Beppe Marotta stanno cercando senza sosta nomi di primo piano, possibilmente a condizioni vantaggiose, per riportare in alto l’Inter e quindi, indirettamente, “vendicarsi” della Juventus. Come riportato da Repubblica, il reparto che necessita di più rinforzi è il centrocampo, anche se allenatore e dirigente spingono per nomi differenti.

Conte infatti spinge per Kanté del Chelsea, mediano con 7 polmoni incredibilmente relegato da Lampard da protagonista a semplice comparsa. Sarebbe l’uomo ideale per la squadra nerazzurra voluta dal tecnico, capace di garantire grande tenacia e di portare equilibrio dalla cintola in giù.

Marotta dal canto suo sogna Milinkovic-Savic, giocatore più offensivo e molto meno votato al sacrificio rispetto al francese, ma certamente più spettacolare e decisivo per quanto riguarda giocate, goal e assist. Entrambe le operazioni tuttavia, oltre che sicuramente molto onerose, sono anche complesse da portare avanti, essendo Chelsea e Lazio mercati salati a cui comprare.

Ecco perché dalla retrovie sta riguadagnando rapidamente posizioni Arturo Vidal, nella lista dei cedibili del Barcellona e che potrebbe addirittura approdare in nerazzurro a zero. Insomma, pare che tra i due litiganti, pur con grande gioia di Conte che riabbraccerebbe il proprio pupillo, il terzo goda. Anche se nulla è ancora scritto e un ipotetico arrivo del cileno no precluderebbe necessariamente un altro investimento importante a centrocampo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<