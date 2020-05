Inter, accordo totale col PSG per Icardi: manca solo l’ufficialità

Accordo totale tra Inter e Paris Saint-Germain per il passaggio di Mauro Icardi in Francia a titolo definitivo. Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport, le due società avrebbero ormai raggiunto la stretta di mano decisiva nell’affare che vedrà l’argentino ancora protagonista ai piedi della Tour Eiffel. Affare da 50 milioni di base ed 8 invece di bonus facilmente raggiungibili con un particolare che spegne, per ora, le voci di un possibile affare con la Juventus.

Presente nell’accordo con il PSG per Icardi anche la cosiddetta “clausola Italia“. Nel caso in cui i francesi dovessero vendere il giocatore ad un club italiano entro il 31 maggio, all’Inter infatti andranno altri 15 milioni di euro. I parigini hanno esercitato l’opzione di riscatto per il giocatore che si legherà al club di Leonardo fino al 2024 e per rendere effettivo il trasferimento manca solo l’ufficialità. Dal 1 giugno via al deposito dei contratti preliminari, con l’affare Icardi che rappresenta il primo vero colpo della sessione estiva di mercato. Addio Inter per l’argentino, un nuovo giocatore del PSG in attesa di ufficialità.

