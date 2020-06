Inter, altra concorrente per Werner: difficoltà per Dembélé del Lione, rientra in corsa il Chelsea

Sebbene oggi sia emersa la volontà precisa di non chiudere le porte allo sbarco in Italia, nonostante il probabile ritiro del Liverpool dalla trattativa Timo Werner potrebbe finire comunque in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, anche il Chelsea sarebbe pronto a tornare con decisione sul talento tedesco, in virtù di precise difficoltà emerse nei confronti dei profili considerati primari per l’attacco.

L’obiettivo numero uno di Frank Lampard sarebbe Moussa Dembélé del Lione, per il quale però il club francese non fa sconti. Il costo, attualmente ritenuto troppo alto dai Blues, ha spinto Lampard a virare su altri profili come Kai Havertz, Jadon Sancho e, appunto, Werner. E tra questi, il più ‘economico’ – se così si può definire – sarebbe proprio il diamante del Lipsia.

