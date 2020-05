Inter, Ausilio rompe il silenzio su Lautaro: “Barcellona deciso, ma c’è una clausola. Noi puntiamo su di lui”

In un’intervista concessa a Il calciomercato che verrà, in onda su Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rotto il ghiaccio su Lautaro Martinez, parlando anche del Barcellona e della situazione di mercato che coinvolge l’argentino.

LAUTARO – “Per quanto riguarda Lautaro, c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter ed è quella del pagamento di una clausola che è impegnativa, lo sanno tutti. Perché ha delle scadenze e degli impegni da mantenere ben precisi. Scade i primi giorni di luglio, non durerà per tantissimo tempo. Ed oggi è l’unica possibilità che esiste per vedere il giocatore lontano dall’Inter. Non discutiamo né affrontiamo il tema Lautaro in questo periodo. Il motivo? Puntiamo su di lui, è importante per il club ed ha ancora due anni di contratto con l’Inter. I suoi calciatori più importanti la Beneamata non ha intenzione di cederli, ma tenerli ed eventualmente rafforzarsi sul mercato, e questo vale anche per Lautaro”.

BARCELLONA – “Molte società ci hanno contattato per Lautaro. Tra queste, la più decisa è il Barcellona: con loro abbiamo un rapporto amichevole, cordiale. Non lo nascono: so che il club conosce le nostre intenzioni. L’Inter non ha intenzione di vendere Lautaro Martinez. Poi c’è una clausola e bisogna pagarla: credo di essere stato chiaro”.

