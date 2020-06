Inter, caccia alla quarta punta: Marotta segue un ‘Mister X’, attese possibili sorprese

Mentre il Barcellona continua il suo pressing su Lautaro Martinez, la dirigenza dell’Inter studia a tavolino la composizione del nuovo attacco per la prossima stagione. La volontà di mister Antonio Conte è di avere quattro calciatori molto affidabili, coi quali far fronte alle tre competizioni che anche la prossima annata vedranno l’Inter protagonista. Il punto fermo dei quattro sarà Romelu Lukaku: integratosi benissimo in Serie A e nella rosa, il gigante belga rappresenta il presente ed il futuro della squadra.

La situazione dell’attacco dell’Inter tra entrate e uscite



Uscita – Per il resto, la situazione è in continuo divenire: sebbene la società abbia espresso più volte la volontà di trattenere Lautaro, il futuro del Toro dipenderà molto dalla disponibilità di spesa del Barcellona. Qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile o, in alternativa, il pagamento della clausola rescissoria, l’Inter lascerebbe partire l’argentino. Anche quello di Alexis Sanchez è un destino piuttosto controverso: questi due mesi saranno determinanti sia per le sue prestazioni che per capire se lo United sarà disposto ad un prolungamento del prestito alle stesse condizioni economiche anche per la prossima stagione. Infine, il giovanissimo Sebastiano Esposito potrebbe essere ceduto in prestito.

Entrata – Due, attualmente, sono i nomi monitorati dalla dirigenza come possibile quarta punta. Il profilo ricercato è un ‘simil Lautaro’, ovvero un calciatore giovane ma che restituisca già adeguate garanzie in funzione di un’esplosione se non certa, quantomeno probabile. Ed ecco che quindi Beppe Marotta sta seguendo sia Adolfo Gaich, panzer argentino in forza al San Lorenzo, che Matheus Cunha dell’Hertha Berlino, profilo considerato ad oggi più interessante in casa nerazzurra. Attenzione, però, alle possibili sorprese: come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il nome del ‘Mister X’ cercato dall’Inter potrebbe infatti essere ancora ignoto.

