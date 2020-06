Inter, Cavani è l’obiettivo numero uno: Marotta fa sapere l’offerta massima per l’ingaggio

A dispetto di quanto – strategicamente? – ha dichiarato Piero Ausilio qualche giorno fa ai microfoni di Sky, secondo La Gazzetta dello Sport Edinson Cavani resta l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. A maggior ragione, ora che Mauro Icardi è stato riscattato e diventerà la prima punta titolare dell’attacco del Paris Saint-Germain, il futuro dell’uruguaiano diventa sempre più incerto. L’epilogo più probabile del rapporto tra le parti resta il non rinnovo di contratto, con conseguente perdita del calciatore a parametro zero.

E, a quel punto, l’Inter sarebbe pronta a farsi sotto. Dopo aver perso Dries Mertens, i nerazzurri sarebbero pronti a fare all-in sul Matador per rinforzare l’attacco con un calciatore di grande esperienza e gratis dal punto di vista della spesa per il cartellino. Diversa, invece, è la questione relativa all’ingaggio: a questo proposito, secondo la Rosea, Beppe Marotta avrebbe già fatto sapere al calciatore di non essere disposto ad offrirgli più di 7,5 milioni di euro annui.

