Inter, col Napoli doppia sfida in chiave mercato. Ed ora Gattuso si tiene stretto Mertens

Un doppio intreccio che coinvolge Inter e Napoli in chiave calciomercato. I nerazzurri sono ancora al lavoro in chiave offensiva per tracciare quello che sarà il prossimo piano a disposizione di Antonio Conte. Con la partenza ormai scontata di Alexis Sanchez e l’eventuale prestito di Sebastiano Esposito, al tecnico interista restano a disposizione, come arcieri di lusso, i soli Lukaku e Lautaro Martinez, con l’argentino ancora tentato dal Barcellona. Anche per questo, la Beneamata avrebbe messo gli occhi su Dries Mertens, attualmente in trattativa con i partenopei per l’eventuale rinnovo di contratto che fatica ad arrivare.

Dagli ultimi dettagli rivelati da CalcioNapoli24 e che emergono dalle questioni legate al belga, il tecnico del Napoli avrebbe chiesto garanzie alla società in vista del futuro dell’attaccante. A questo punto, le manovre dirigenziali per provare a trattenere il giocatore andrebbero a pianificare una strategia per assecondare il calciatore in termini di cifre e legarlo agli azzurri, allontanando di fatto l’Inter. I nerazzurri sfidano però i partenopei anche per un altro obiettivo: Pierre-Emerick Aubameyang. La Beneamata l’ha individuato come uno dei possibili sostituti di Lautaro mentre il Napoli di De Laurentiis è pronto ad inseguirlo per regalarsi il grande colpo di mercato. Un doppio filo tra Marotta e Giuntoli che lega le due realtà in chiave offensiva: Gattuso e Conte sono pronti a darsi battaglia sul mercato.



