Inter, dalla Francia annunciano: “Offerta da 85 milioni ricevuta dal Lille per Osimhen!”

Che Victor Osimhen possa essere un calciatore importante in vista del futuro è cosa nota, fra gli addetti ai lavori del mondo del calcio. Pare che il Lille, però, possa assicurarsi già ora una grandissima plusvalenza dalla sua cessione. Classe 1998, il futuro gli sorride e diverse big europee lo seguono con grande interesse. In particolare, oltre all’Inter – che lo considera però un obiettivo non primario – c’è mezza Premier League su di lui: Liverpool, Manchester United, Tottenham e Chelsea.

Il programma calcistico francese Telefoot, in merito al futuro di Osimhen, ha reso noto che il Lille avrebbe ricevuto un’offerta monstre da 85 milioni di euro, da una squadra però non identificata. Escludendo l’Inter, che per diversi motivi risulta difficile possa fare un’offerta di quel tipo, restano le inglesi: tra queste, il Liverpool era stata descritta come sempre più interessata, anche in virtù di un abbandono – quantomeno momentaneo – della pista Werner.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!