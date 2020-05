Inter, Di Marzio detta il mercato: “Ora Tonali e Kumbulla. Lautaro? Tutto apertissimo”

In collegamento con gli studi di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha tracciato il punto della situazione in merito alle trattative dei nerazzurri, parlando nel dettaglio degli obiettivi Tonali e Kumbulla e della questione Lautaro.

ICARDI E GIOVANI – “Il mercato è iniziato nel segno di Icardi: il PSG voleva riscattarlo, l’Inter voleva chiudere il rapporto con Mauro ed il giocatore stesso aveva già accettato di restare in Francia. Guadagnerà 8 milioni netti per 4 anni, l’Inter incasserà 50 milioni più bonus e ci sarà la clausola ‘anti-Italia’ da 15 milioni. Ora i nerazzurri hanno un tesoretto da poter spendere e l’intenzione è quella di utilizzarlo per i giovani: Tonali e Kumbulla che possono rappresentare il futuro dell’Inter”.

ATTACCO – “Bisognerà attendere l’esito dell’intrigo Lautaro Martinez: la partita è apertissima, al di là delle parole di Ausilio. Fino a quando l’Inter non avrà trovato un sostituto all’altezza non darà l’ok definitivo al trasferimento di Lautaro, che dovrà anche esporsi, far capire di voler andare al Barcellona”.

