Inter, dopo l’incontro con gli agenti di Dalbert, il brasiliano resta in uscita

Dopo una stagione passata in prestito alla Fiorentina, il terzino brasiliano Dalbert è tornato all’Inter alla fine del prestito. Il giocatore, però, non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte e per questo motivo dovrebbe essere ceduto nuovamente in questa finestra di mercato.

Stando a ciò che riporta Tuttomercatoweb, nella giornata odierna gli agenti del calciatore si sono incontrati con i dirigenti nerazzurri per cercare una soluzione ottimale per il loro assistito. Al momento la Fiorentina non ha mostrato interesse ad acquistarlo a titolo definitivo, anche se pare che il giocatore sarebbe rimasto volentieri tra le fila dei Viola.

Nell’incontro con la dirigenza nerazzurra, l’entourage del giocatore ha ribadito che la priorità è quella di cercare un’altra sistemazione in Italia. Dalbert, dunque, vorrebbe continuare a giocare nel nostro campionato, rifiutando così l’idea di trasferirsi all’estero.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<