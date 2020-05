Inter, duello con il Chelsea in fascia: Gosens può liberare le frecce di Lampard

Tanti gli intrecci di mercato tra Serie A e Premier League che coinvolgono da vicino anche l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne ed avrebbero messo nel mirino i pezzi pregiati del Chelsea pronti a festeggiare il loro ritorno in Italia. Parliamo infatti di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, protagonisti in Serie A rispettivamente con Fiorentina e Roma. La concorrenza per le due frecce dei Blues è folta e a rendere il clima ancor più infuocato tra Conte e Lampard ci ha pensato anche Robin Gosens.

Secondo quanto riportato infatti da TMW, il Chelsea sarebbe pronto ad accelerare per assicurarsi l’esterno protagonista con la maglia dell’Atalanta. C’è anche l’Inter in corsa per il giocatore, individuato come possibile pedina fondamentale già per il prossimo anno. Tra le concorrenti però c’è spazio anche per Juventus, Leicester e Lipsia che continuano a monitorare il calciatore in vista di un possibile assalto. Blues avvantaggiati per ora nella corsa a Gosens con l’Inter che, in caso di abbondanza di reparto, sarà pronta ad approfittare di eventuali addii in fascia dalla squadra di Lampard.

