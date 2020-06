Esposito, Pirola e Agoumé: l’Inter e la carica dei 2002. Conte blinda i suoi gioielli

L’Inter vuole blindare tutti i gioielli della sua cantera. Esposito è sicuramente il pezzo più pregiato ma non è l’unico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra punta con decisione anche su Pirola, per lui 4 panchine stagionali, e Agoumé che ha già debuttato in Serie A per pochi minuti contro la Fiorentina.

Tutti e tre sono classe 2002, questo significa che possono ora firmare per 5 anni e i rinnovi sono da considerare ormai definiti. Solo per Esposito si dovrà attendere luglio visto che il 2 luglio diventerà maggiorenne: l’intesa con il suo agente dovrà essere anche perfezionata.

I tre baby talenti si legheranno così all’Inter fino al 2025, poi decideranno Conte e l’Inter cosa fare con loro. Possibile che vengano mandati in prestito per crescere.

