Inter, forte pressing sull’entourage di Werner: “Il costo di 50-60 milioni non spaventa Suning”

L’Inter ha sia il piano A che il piano B. Si parla naturalmente di calciomercato, e più nello specifico della vicenda che tiene banco ormai da settimane: quella del possibile addio di Lautaro Martinez. I nerazzurri confidano nella permanenza del Toro, ma in caso di cessione sono già pronti a fiondarsi su Timo Werner. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club nerazzurro ha individuato nel tedesco del Lipsia il sostituto perfetto di Martinez, sia per futuribilità che per caratteristiche.

Potenza, velocità e gran tiro: Timo Werner avrebbe tutte le caratteristiche per formare, nell’Inter, una coppia perfetta con Romelu Lukaku. E lo sa bene anche la proprietà nerazzurra, che infatti non si direbbe spaventata all’idea di sborsare 50-60 milioni di euro per portare il tedesco sotto la Madonnina. La prima tessera del domino, ad ogni modo, dovrebbe giocarla Lautaro: l’affondo su Werner arriverebbe solo nel caso in cui il Toro decidesse di vestire blaugrana.

