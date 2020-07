La Repubblica – Barcellona-Lautaro, proposto Griezmann all’Inter: pazza idea di Marotta

Il Barcellona non ha ancora smesso di pensare a Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter resta nei sogni della dirigenza blaugrana ma strappare il sì definitivo dei nerazzurri resta un’operazione difficile.

Le contropartite tecniche fin qui proposte dal Barcellona non hanno entusiasmato l’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica però ora le cose potrebbero cambiare in questa finestra di calciomercato. Gli spagnoli infatti sarebbero intenzionati a mettere sul piatto Antoine Griezmann, in rottura con l’intero ambiente blaugrana.

L’alto ingaggio, da circa 17 milioni di euro, percepito dal francese rende complicato l’affare ma l’Inter potrebbe trovare un accordo con il Barcellona. Marotta starebbe pensando ad un prestito per uno o due anni con parte dello stipendio pagato dai blaugrana sulla falsa riga di quanto fatto con Sanchez. A questa soluzione sembra stia già lavorando un intermediario.

