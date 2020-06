Inter, Hakimi in chiusura: c’è il sì del giocatore, accordo ad un passo

L’Inter ha scelto di bruciare le tappe sul mercato, lanciandosi a caccia di Achraf Hakimi. Un vero e proprio blitz di mercato quello dei nerazzurri, come raccontato nello specifico da Gianluca Di Marzio solo pochi minuti fa. La società interista avrebbe infatti deciso di sferrare l’assalto decisivo nella corsa al giocatore, raggiungendo di fatto un accordo di massima con il Real Madrid. 40 milioni sul piatto per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore di proprietà dei Blancos ma protagonista in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund.

Le prime indiscrezioni di questa mattina in arrivo dalla Spagna hanno avvicinato il giocatore ai colori nerazzurri nonostante la forte concorrenza di Bayern Monaco, Manchester City e dello stesso Borussia Dortmund, pronto a riscattarlo dal Real Madrid. Nelle ultime ore però l’Inter ha scelto così di accelerare, conquistando un primo accordo con i Blancos sulla base di un affare da 40 milioni di euro. Pochi i dettagli da limare secondo Di Marzio, con Hakimi che ha già pronunciato il suo sì ai nerazzurri e che attende, di fatto, solo la stretta di mano tra le società. 5 gol e 10 assist in Bundesliga per Achraf Hakimi, in pole position per la fascia dell’Inter.

