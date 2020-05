CorSera – Inter, tra Icardi e Lautaro un tesoretto da 150 milioni, aspettando Perisic

150 milioni o poco più. Questa la cifra che conta di incassare l’Inter in vista del prossimo mercato estivo. Numeri importanti che, secondo il Corriere della Sera, arriverebbero dalle cessioni di Lautaro Martinez, promesso sposo del Barcellona, e Mauro Icardi, ad un passo dalla cessione al Paris Saint-Germain a titolo definitivo.

Per il Toro, sottolinea il quotidiano, i nerazzurri incasseranno 85 milioni insieme al cartellino di un giocatore gradito al tecnico interista. Il nome in cima alla lista è quello di Arturo Vidal, anche se l’affare non sembra semplicissimo. Per Maurito il PSG è disposto a spingersi fino ai 50-60 milioni più bonus, accontentando così la Beneamata nonostante la distanza dai 70 iniziali. Insieme a loro dovrebbe – condizionale ancora d’obbligo – aggiungersi anche Ivan Perisic, che verrebbe riscattato dal Bayern Monaco per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Tesoretto importante per l’Inter che sarà costretta a riformulare il proprio attacco. La priorità, in caso di addio di Lautaro, resta Timo Werner: 50 milioni al Lipsia per pareggiare la clausola ed il testa a testa con il Liverpool di Klopp.

Sempre caldo il nome di Edinson Cavani, in scadenza con il Paris Saint-Germain. Oltre ai due però servirà anche una terza punta: occhio al profilo di Edin Dzeko, già ad un passo dall’Inter la scorsa estate prima del rinnovo. La Roma sarebbe disposta a cederlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il sogno di Marotta, secondo il Corriere della Sera, però si chiama Paulo Dybala, ma appare complicato riuscire a muoverlo dalla Juventus per meno di 90 milioni, considerando anche le necessità nerazzurre di lavorare a centrocampo e sugli esterni. Questa la strategia della Beneamata in vista del futuro: tra sogni e milioni, Conte lavora al nuovo attacco interista.

