Inter, il Mundo Deportivo è sicuro: “Lautaro ha detto ‘no’ al rinnovo: vuole il Barcellona”

Continua, costante e quotidiano, il pressing della stampa spagnola relativo alla pista Barcellona per Lautaro Martinez. Quest’oggi, il Mundo Deportivo fa il punto sulla trattativa, affermando che l’argentino avrebbe rifiutato l’offerta per il rinnovo di contratto avanzatagli dall’Inter. Una scelta, secondo il quotidiano spagnolo, che evidenzierebbe quindi in maniera inequivocabile la sua volontà: trasferirsi in Spagna. Il Toro, infatti, sarebbe deciso a non perdere un treno importante come quello che gli permetterebbe di giocare di fianco a Leo Messi.

Inter, le ultime su Lautaro-Barcellona

Inoltre, sempre secondo il quotidiano iberico, anche la trattativa tra i due club sarebbe a buon punto. Sebbene l’Inter continui a palesare la volontà di non lasciarsi sfuggire così facilmente Lautaro, il Barcellona sarebbe fiducioso in merito alla buona riuscita dei negoziati, definiti ancora in fase embrionale ma già ben instradati. C’è quindi fondato ottimismo in casa blaugrana, con i dirigenti del club consapevoli del fatto che il Toro stia “lavorando silenziosamente” per spingere verso la cessione.

Allo stesso tempo, l’Inter si starebbe anche cautelando per trovare un sostituto. Richiamando delle dichiarazioni di qualche mese fa di Beppe Marotta, il Mundo Deportivo sottolinea come la filosofia dei nerazzurri resti quella di puntare ad un miglioramento costante a prescindere dai nomi e dai calciatori che compongono la rosa. Motivo per cui, l’ad interista avrebbe comunque pronto un piano di crescita anche in caso di addio di Lautaro, uno dei più forti della rosa, verso il Barcellona.

