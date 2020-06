Joao Mario-Marsiglia, contatto! C’è il sì di massima, l’Inter apre al prestito ad una condizione

Dopo la doccia fredda causata dalle parole del presidente della Lokomotiv Mosca Anatoly Mescheriakov, i tifosi dell’Inter intravedono un’altra speranza di liberarsi definitivamente di Joao Mario. Secondo quanto trapela dalla Francia, infatti, pare che l’Olympique Marsiglia sia il club in pole position per aggiudicarselo in estate. L’allenatore André Villas-Boas, suo connazionale, lo vorrebbe con sé nel suo gruppo, tanto da averlo già contattato e strappato un ‘sì’ di massima.

Nuova pretendente per Joao Mario: la situazione

L’Inter, in questo senso, considera Joao Mario un calciatore ormai fuori dal progetto ed è assolutamente intenzionata a lasciarlo partire. Infatti, qualora il Marsiglia decidesse di affondare il colpo, Marotta potrebbe accettare momentaneamente anche una soluzione diversa dalla cessione a titolo definitivo. In particolare, sempre dalla Francia sostengono che qualora l’OM accettasse di pagare buona parte dello stipendio del portoghese l’Inter potrebbe anche decidere di accettare la formula.

