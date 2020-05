Inter, la strategia per Chiesa: Marotta studia le mosse per accontentare Commisso

“Ognuno è libero di fare le sue scelte. Noi non obblighiamo nessuno a rimanere, vogliamo giocatori felici di stare a Firenze, di crescere a Firenze e di provare ad ottenere dei traguardi importanti con la Fiorentina”. A pronunciare queste parole, con un riferimento nemmeno così velato nei confronti di Federico Chiesa, è Joe Barone, direttore generale della Viola. Ai microfoni di calciomercato.com, il dirigente della Fiorentina ha tracciato il punto della situazione in merito ai giocatori in partenza, con il talento della Nazionale finito anche nel mirino dell’Inter.

A questo proposito, i nerazzurri sarebbero al lavoro per provare a tracciare il piano per l’assalto a Federico Chiesa. Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale online, Marotta sarebbe disposto a spingersi fino ai 40-45 milioni di euro necessari per convincere il presidente della Fiorentina Commisso. La strategia prevede anche l’inserimento di eventuali contropartite, come Nainggolan o il giovane Vanheusden. Anche la Juventus prova a tentare il talento della Viola, ma l’Inter ha già studiato il piano per il colpo Chiesa e vuole fare sul serio per premiare il suo tecnico.

