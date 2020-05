Inter, l’affare Lautaro perde un’altra contropartita: “Umtiti non lascerà il Barcellona”

Samuel Umtiti non lascerà il Barcellona. A blindare il giocatore in blaugrana ci ha pensato Marca che, nel dettaglio, ha tracciato il punto della situazione in merito al giocatore. Il francese, secondo il quotidiano, non lascerà il Camp Nou nel corso della prossima finestra di mercato, ed i motivi sono diversi.

Innanzitutto, spiega Marca, la situazione sportiva del calciatore è cambiata. Il rapporto con Valverde non era ottimo, mentre Setién gli ha ridato fiducia e protagonismo in campo. Inoltre il tecnico punta molto sul francese in vista del futuro e lo stesso Umtiti non avrebbe chiesto di lasciare il club. Fondamentali, dunque, sia la volontà dell’allenatore che le motivazioni del giocatore. “Le possibilità che possa lasciare il Barcellona sono nulle”, spiega Marca, nonostante il pressing di diverse pretendenti, Inter compresa. Anche Juventus, PSG e Arsenal in corsa per il giocatore, ma il difensore non sembra pronto a partire, salutando così il Barcellona.



