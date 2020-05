Inter, Marca assicura: “A centrocampo Conte vuole anche Rakitic!”. I dettagli

Non solo Vidal. Secondo quanto afferma Marca, in Spagna, Antonio Conte vorrebbe anche Ivan Rakitic nella sua Inter. Il croato, che appare con le valigie in mano da ormai due anni, sarebbe un altro profilo molto gradito al tecnico leccese, che dai catalani non si limiterebbe a volere il Guerriero cileno. Entrambi i calciatori, peraltro, sono compresi nella lista dei sacrificabili in casa Barcellona, club che in vista della prossima stagione deve necessariamente sfoltire la rosa e ridurre sensibilmente i costi.

Inter, Conte vuole anche Ivan Rakitic

Per questo motivo, sia Vidal che Rakitic sono considerati cedibili dai catalani, vista l’importanza ormai secondaria che rivestono nelle rotazioni di Quique Setién. A maggior ragione ora che il club sembra particolarmente interessato all’acquisto di Miralem Pjanic. L’interesse nerazzurro per Rakitic verrebbe naturalmente sfruttato dai blaugrana per inserire il suo cartellino nell’affare Lautaro Martinez: qualora Conte chiedesse di affondare il colpo, non è da escludere totalmente neanche questa ipotesi.

