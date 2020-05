Inter, Marotta non è convinto di Vidal: 10 milioni l’offerta massima, con l’ombra di Nainggolan che incombe

Dopo l’addio del cileno dalla Juventus, le strade di Beppe Marotta ed Arturo Vidal non si sono più ricongiunte. Le possibilità ci sono state, ma l’ad interista non è mai stato convinto fino in fondo di affondare il colpo sul 33enne, da sempre grande protagonista anche in vicende extra-campo. Non è un mistero, però, che Antonio Conte sia un suo grande fan, e da anni vorrebbe tornare a lavorare con lui. La prossima estate, in questo senso, potrebbe rappresentare l’ultima chiamata.

Corsa a due – Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, però, Marotta non lo considera il profilo ideale, motivo per cui non sembra intenzionato a spendere più di 10 milioni di euro per lui. Peraltro, di ritorno da Cagliari c’è anche Radja Nainggolan, altro calciatore tutt’altro che disprezzato da Conte. Al momento la soluzione più probabile per il belga sembra essere l’utilizzo come pedina di scambio, ma viste le perplessità della dirigenza su Vidal non è escluso che il Ninja possa rimanere a Milano.

