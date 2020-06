TS – Inter, il crollo stagionale detta il mercato: rinforzi di lusso per evitare tracolli

Il deludente pareggio interno con il Sassuolo di mercoledi scorso ha reso ancora più remote le già scarne possibilità dell’Inter di riuscire a vincere lo scudetto. A meno 8 dalla Juventus capolista, adesso i nerazzurri avranno bisogno di moltissima fortuna e di un vero e proprio miracolo per poter recuperare lo svantaggio e conquistare il campionato. Nel calcio, è ben noto, non si sa mai, ma a questo punto rimane alquanto improbabile che Conte in questa stagione riesca a bissare i successi ottenuti ai tempi del Chelsea e della Juventus con le quali aveva vinto il campionato già nella sua prima stagione.

Complice di ciò è l’ormai tristemente noto calo di stagione della Beneamata nella seconda parte di stagione che da anni affligge i nerazzurri. Come riportato anche da Tuttosport, a ben vedere infatti, al termine del girone di andata l’Inter aveva collezionato ben 46 punti, due in meno della Juventus capolista e dovuti principalmente alla sconfitta nello scontro diretto con i bianconeri giocato a San Siro in ottobre. In tutto i ragazzi di Conte avevano raccolto 14 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta. Questo, unito al fatto che la Beneamata aveva la miglior difesa del campionato con sole 16 reti subite in 19 partote, aveva fatto ben sperare i tifosi.

Puntualmente però come da parecchi anni a questa parte le aspettative sono state tradite da un crollo della squadra nella seconda parte di stagione. Nelle otto partite giocate finora infatti l’Inter ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (con le dirette concorrenti Lazio e Juventus) raccogliendo solamente 12 punti. La media punti è crollata da 2,42 punti a partita a 1,5 punti a gara, la stessa, più o meno dell’Hellas Verona. Se il campionato fosse partito con la prima partita del girone di ritorno (Inter-Lecce), i nerazzurri sarebbero ottavi in classifica. Anche la differenza reti è andata decisamente peggiorando passando da +24 (40 goal fatti e 16 subiti) a +2 (14 goal fatti e 12 subiti). Nelle ultime 16 partite (considerando anche le coppe) la squadra di Conte non è mai riuscita a mantenere un clean sheet a parte in due occasioni, con l’Udinese e con il Ludogorets, entrambe fuori casa.

Devono far riflettere le brutte prestazioni delle riserve, ma anche di molti dei titolari nelle partite precedenti ed in particolare in quella contro il Sassuolo, dove Young, ad esempio, è stato decisamente sottotono, Gagliardini oltre ad una partita non al livello ha sbagliato una grandissima occasione e Candreva, come già, successo ha anteposto il suo egoismo al bene della squadra tirando addosso a Consigli invece che passare la palla.

Questi elementi, secondo il quotidiano, devono far riflette sul fatto che l’Inter abbia bisogno di giocatori vincenti che sappiano mantenere un livello costante di prestazioni per gran parte (se non tutto) del campionato e che possano essere di aiuto alla squadra. In questo senso Vidal non era solo un capriccio di Conte: inserire un combattente come il cileno, capace di vincere da protagonista gli ultimi otto campionati giocati tra Spagna, Germania ed Italia avrebbe potuto dare una mano agli atri a crescere.

A questo punto quindi, l’ennesima crisi della seconda parte di stagione potrebbe convincere la società della necessità di intervenire in maniera decisa sul mercato per assicurarsi non solo giovani talenti come Tonali ma anche giocatori vincenti del calibro del centrocampista blaugrana che possano finalmente far fare quel salto di qualità alla squadra che servirà per poter affrontare al meglio tutte le sfide della prossima stagione.

