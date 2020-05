Inter, Mertens è sempre più vicino: nel contratto un bonus alla firma e futuro in Cina

L’Inter accelera per Dries Mertens. I nerazzurri hanno infatti scelto di non temporeggiare e di dare il via all’assalto per l’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli. Il presidente De Laurentiis ha presentato sul tavolo del giocatore un’offerta da 4,5 milioni a stagione per un contratto della durata di 2 anni. La Beneamata però non vuole attendere ancora ed ha deciso di spingere per assicurarsi il belga a parametro zero.

Contratto biennale da 5 milioni netti a stagione ed opzione per il terzo anno “con conseguente appendice in Cina per Dries Mertens”. A confermarlo è il giornalista Marco Barzaghi che, ai microfoni di Sport Mediaset, traccia il punto della situazione in merito all’affare che coinvolge il belga. L’attaccante non avrebbe ancora comunicato il tutto al proprio club, ma dagli ambienti interisti filtra ottimismo in merito al lieto fine dell’affare nonostante, come sottolineato dal giornalista, manchino le conferme della società. Per convincere Mertens, l’Inter ha messo sul piatto anche un ricco bonus alla firma: 3 milioni per il classe ’87 in caso di matrimonio con la Beneamata. Strategia chiara quella dei nerazzurri: Mertens è sempre più vicino e Lukaku spinge per portare in nerazzurro il suo connazionale.

