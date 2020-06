Inter, Nainggolan apre al Cagliari in ottica futuro: “Se Giulini fa uno sforzo importante, perché no?”

In gol nella serata che ha premiato il suo Cagliari contro il Torino, il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, oggi in prestito in Sardegna, a fine partita ha parlato del suo possibile futuro calcistico, parlando del presidente Giulini e di un’eventuale permanenza in rossoblù, allontanando di fatto la pista nerazzurra.

“Mi metto sempre a disposizione – dice Nainggolan – un po’ mi gestisco e cerco di dare qualcosa, ma è bello giocare per questo gruppo. Zenga si è messo in gioco, mi è piaciuto come gestisce il gruppo e sta portando le sue idee, ma l’importante è aver costruito qualcosa di solido in questo periodo. Futuro al Cagliari? Non so niente, non ho sentito nessuno ma sono sereno. Finirò la stagione, poi se il presidente farà uno sforzo importante perché no?”. Questo il pensiero di Radja Nainggolan in merito al suo futuro in Serie A: speranza legata al Cagliari, con l’Inter che riflette anche in ottica mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!