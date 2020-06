Inter, nuova pretendente per Godin: Ancelotti lo vuole all’Everton, è sfida con le altre inglesi

Per un uruguaiano che potrebbe entrare, ce n’è un altro che potrebbe uscire. Da settimane ormai Diego Godin continua ad essere un nome chiacchierato, soprattutto in Inghilterra. La Premier League, infatti, ha sguinzagliato almeno tre club che seguono assiduamente la situazione legata allo Sceriffo, integratosi bene all’Inter dal punto di vista umano, mentre un po’ più a fatica da quello tattico. La difesa a tre di Antonio Conte, infatti, ha messo in discreta difficoltà un centrale che è diventato uno dei migliori al mondo giocando negli schemi a quattro.

Sebbene il suo addio non sia per nulla scontato, Manchester United e Tottenham lo seguono da tempo. Ad esse, come riporta sportsmole.co.uk, si sarebbe aggiunto anche l’Everton, che sarebbe pronto a fare concorrenza alle due big al fine di assecondare una richiesta arrivata direttamente dal tecnico, Carlo Ancelotti.

