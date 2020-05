Inter, per Tonali il Brescia non fa sconti: Cellino dice no alle contropartite, Esposito compreso

Ormai non è più un segreto, Sandro Tonali è il primo obiettivo del mercato estivo dell’Inter. Dopo i corteggiamenti di inizio stagione, Ausilio e le sue presenze al Rigamonti, rapporti tra le parti sempre più frequenti, la Beneamata è pronta ad accelerare per sferrare la spallata decisiva alle rivali, Juventus su tutte. Marotta è sicuro, Conte ancora di più: Tonali dopo un solo anno di Serie A, possiede tutte le caratteristiche congeniali per il centrocampo del futuro scelto dall’ex mister bianconero. Insieme a Barella, Brozovic, Eriksen e il sempre più probabile confermato Stefano Sensi, i piedi buoni e soprattutto le idee non mancheranno.

In questo periodo di lockdown il responsabile del mercato nerazzurro ha portato avanti i contatti con Giuseppe Bozzo, agente del centrocampista 2000, formulando una prima offerta: contratto di cinque anni da due milioni di euro più bonus a stagione. Otto volte tanto quello che guadagna a Brescia. Il nodo sarebbe proprio legato alle rondinelle, bisogna convincere Cellino. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il patron sardo avrebbe detto di no alla possibilità di inserire nell’affare delle contropartite, Esposito compreso. La richiesta dei biancoblu continua a essere di 50 milioni di euro, cifra che vista la crisi si abbasserà quasi certamente. Marotta e Ausilio lavorano su un’offerta che prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, bonus compresi. L’assalto, inevitabilmente, riprendere non a bocce ferme, ma quando si tornerà a giocare.

